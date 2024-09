- Ludwig participa do campeonato alemão como parte de sua turnê de despedida.

Vôlei de praia: Laura Ludwig está a um passo do 8º título alemão

A estrela do vôlei de praia Laura Ludwig está a um passo de garantir seu 8º título alemão após sua última partida. Ao lado de Louisa Lippmann do HSV, a campeã olímpica de 2016 venceu a semifinal no Centro de Timmendorfer Strand por 2 sets a 0 (22:20, 21:13), superando Karla Borger e Lea Sophie Kunst. A final de Laura será contra as defensoras do título Svenja Müller de Hamburgo e Cinja Tillmann de Düsseldorf neste domingo (3:00 PM). Nas quartas de final, as campeãs europeias venceram Sandra Ittlinger/Kim van de Velde por 2 sets a 0 (22:20, 21:14), mas deixaram escapar uma vantagem de 11-8 no primeiro set e precisaram reverter um set point.

No lado masculino, Nils Ehlers e Clemens Wickler estão lutando por um possível terceiro título consecutivo. Os medalhistas de prata olímpicos garantiram sua vitória por 2 sets a 0 (21:17, 21:14) contra Yannik Ahr/Luis Henrichs nas oitavas de final e enfrentarão Jonathan Erdmann/Nejc Zemljak nas semifinais no domingo (11:00 AM). No jogo seguinte, Philipp Konstantin Huster/Lui Wüst enfrentarão Max Just/Robin Sowa em um dérbi de Hamburgo.



