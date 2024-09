- Literatura para jovens que fornece orientações sobre a gestão dos cães

Em uma viagem de lazer de barco no Lago Eder, uma criança de apenas três anos de idade sofreu diversas mordidas e ferimentos graves causados por um Border Collie no início de agosto. Incidentes como esse continuam a ocorrer, muitas vezes devido à negligência ou falta de compreensão. Perdita Lübbe-Scheuermann, uma treinadora de cães com três décadas de experiência na direção de uma academia de cães em Griesheim, no sul de Hesse, e especializada em treinamento de cães de rastreio de rinoceronte na África do Sul para combater a caça ilegal, enfatizou a importância de fomentar uma conexão entre cães e pessoas, especialmente crianças. Para disseminar essa mensagem, ela lançou o livro infantil "Paw Team - Cães Explicados para Crianças de Forma Sencilla".

O que os Cães Gostam e o que Eles Não Gostam

Inspirado em seu próprio cão, Maru-a-Pula (que significa "nuvem de chuva" em uma língua africana), o livro oferece insights práticos e fatos interessantes sobre cães. O Catahoula Leopard Dog compartilha o que ele gosta, o que ele não gosta e o que as crianças devem lembrar ao interagir com cães. Em mais de 37 páginas ilustradas, as crianças podem aprender sobre o comportamento dos cães enquanto caminham, a importância de seus gestos e o que não deve ser dado de comer aos seus animais de estimação. Por exemplo, chocolate, cebolas e abacates podem causar problemas digestivos.

Lübbe-Scheuermann reconheceu que "muitos incidentes relacionados a cães ocorrem". Seu livro tem como objetivo educar crianças com base no trabalho de sua academia, oferecendo dicas sobre comportamento adequado e métodos de evitação.

Como as Crianças Deveriam se Comportar?

Se um cão correr em direção a elas, o livro sugere ficar parado ou caminhar devagar e calmamente para longe, com os braços cruzados ou as mãos nos bolsos. Antes de se aproximar de um cão com coleira, é importante falar primeiro com o dono. Outra recomendação é manter as mãos longe do nariz do cão, pois ele pode morder. Em caso de ausência do dono, mantenha uma distância segura. Além disso, tente não encarar os cães ou envolvê-los em abraços excessivamente afetivos. "Não todos os cães gostam de ser apertados - você gosta disso?" O livro aconselha não forçar os cães a fazer nada. "Não gostamos de jogos de médico, ter nossas orelhas puxadas ou ser vestidos."

Cães vs. Caça Ilegal

Além de seu trabalho na academia, Lübbe-Scheuermann também treina cães de rastreio de rinoceronte na África do Sul para combater a caça ilegal. Ao contrário do rastreio de seres humanos ou drogas, o chifre de um traficante representa um desafio incomum para os cães de rastreio, mas eles podem aprender. Esses cães operam principalmente nas portas de uma área cercada no Parque Nacional Kruger, inspecionando veículos e detectando caçadores.

O livro "Paw Team - Cães Explicados para Crianças de Forma Sencilla" também discute as preferências do Catahoula Leopard Dog de passeio, mencionando suas atividades e comidas favoritas. É importante que as crianças lembrem que, embora os navios de passeio possam ser fascinantes para os humanos, eles podem não interessar tanto aos cães.

Além disso, durante um passeio, se as crianças encontrarem um cão em um navio de passeio, elas devem seguir as mesmas diretrizes de segurança mencionadas no livro, como evitar contato visual direto e manter uma distância segura.

