- Lindser defende regulamentações mais rigorosas sobre as autorizações de residência de refugiados.

Líder do Partido Liberal Democrata Livre (FDP) verde, Christian Lindner, sugeriu reforçar as políticas de asilo, insinuando que refugiados que tiram férias em seus países de origem poderiam perder seu status de residência na Alemanha. "Não entendo por que há refugiados aqui que aspiram ao direito de ficar, mas viajam para o país supostamente ameaçando-os", afirmou durante o programa ARD "Maischberger", marcado para transmissão noturna. Em tais circunstâncias, os direitos de residência deveriam ser perdidos. Lindner enfatizou que estava se referindo a viagens de férias, não a visitas para cerimônias de luto ou equivalentes.

Além disso, o ministro das Finanças reiterou seu pedido para eliminar a assistência social daqueles sob ameaça de repatriação. "Não deveria haver mais fundos do contribuinte alemão para refugiados de Dublin", afirmou. "O apelo do sistema alemão de bem-estar social" precisa ser diminuído.

