- Linder aprova a participação nas deliberações sobre a política migratória da UE.

O líder do Partido Democrata Liberal (FDP), Christian Lindner, está aberto a diálogos entre o governo central e a União sobre as repercussões do suposto incidente de esfaqueamento islâmico em Solingen. Segundo Lindner, transmitido no programa "Maischberger" da ARD, agendado para a noite, o CDU agora está preparado, após Merkel, para assumir questões de política migratória na Alemanha e reconhecer erros do passado. Portanto, não há problema em o governo federal discutir potenciais medidas com os estados e o partido de oposição CDU/CSU.

Lindner enfatizou: "Isso diz respeito aos interesses fundamentais do nosso país". Ele afirmou continuamente: "Temos o direito de saber quem está presente na Alemanha e também o direito de determinar quem pode ficar". Todos estavam convidados a participar, ele confirmou.

Lindner destacou a iniciativa do líder do CDU, Friedrich Merz, de permitir que o SPD realize reformas com a União sem o FDP, denunciando-o como apenas uma "manobra partidária".

Diante dos comentários de Lindner, é necessário que o governo federal aborde as consequências do perturbador ataque a faca em Solingen. Apesar da crítica de Lindner às manobras partidárias do CDU, é crucial que o governo dialogue com todos os partidos, incluindo a União, sobre a implementação de medidas necessárias para prevenir tais incidentes no futuro.

