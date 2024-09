- Lieberknecht insta a CDU a dialogar com a esquerda política.

A ex-governadora da Turíngia, Christine Lieberknecht, apoia o diálogo entre a CDU e o Partido da Esquerda, considerando o processo de formação do governo que se avizinha desafiador. Após as eleições estaduais, a autorização para formar governo cabe indiscutivelmente à CDU, declarou a democrata cristã à rede editorial alemã (RND). Ela precisará conversar com todos os partidos, exceto o AfD. "Inclusive com o Partido da Esquerda, são necessárias discussões", destacou Lieberknecht. "Não há como evitar o Partido da Esquerda, nem mesmo para uma concessão, é simples matemática - nada mais."

Até agora, a CDU rejeitou a colaboração tanto com o AfD quanto com o Partido da Esquerda. No entanto, uma coalizão entre CDU, BSW e SPD só garantiria 22 dos 44 assentos após as eleições de domingo na Turíngia. O atual ministro-presidente Bodo Ramelow (Partido da Esquerda) já expressou seu apoio à formação do governo.

