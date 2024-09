- Líder do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) inicia resistência contra deportações

Com a data limite para sua expulsão se aproximando, Mohammed Hadi Mofatteh, diretor do Centro Islâmico de Hamburgo (IZH), luta contra sua deportação. Na tarde de terça-feira, Mofatteh apresentou uma solicitação urgente no Tribunal Administrativo de Hamburgo, na esperança de adiar o prazo. O porta-voz do tribunal confirmou isso à Agência Alemã de Notícias. De acordo com o aviso de deportação emitido duas semanas antes pelo Departamento de Assuntos Internos de Hamburgo, Mofatteh deve deixar a Alemanha até quarta-feira, 24:00.

A solicitação imediata, por si só, não adiaria o prazo, esclareceu o porta-voz. A decisão do tribunal depende de saber se o Departamento de Assuntos Internos de Hamburgo está insistindo na remoção forçada de Mofatteh. O departamento deve emitir um comunicado mais tarde no mesmo dia.

A expulsão de Mofatteh se segue ao banimento do IZH em 24 de julho. A ministra federal do Interior alemã, Nancy Faeser (SPD), descreveu-o como "um importante centro de propaganda do Irã na Europa". Cinco organizações associadas ao IZH também foram banidas, e todos os ativos e instalações foram apreendidos durante uma batida em todo o país. Como resultado, a Mesquita Azul gerenciada pelo IZH nas proximidades de Hamburgo foi fechada.

Mofatteh é considerado representante do Líder Supremo do Irã

De acordo com as declarações do IZH, Mofatteh é considerado a maior autoridade espiritual para os xiitas na Europa, exceto no Reino Unido. Na opinião da Oficina de Proteção da Constituição de Hamburgo, ele está obrigado a seguir as ordens do Líder Supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, e é considerado seu representante na Alemanha. O último relatório da Oficina de Proteção da Constituição de Hamburgo afirma que "Mofatteh é um experiente representante do atual regime em Teerã. Sua família está profundamente envolvida na elite político-religiosa do Irã". Desde 2018, ele tem liderado o IZH.

Apesar da solicitação urgente, a deportação de Mohammed Hadi Mofatteh na quarta-feira, às 24:00, permanece iminente, como consta no aviso de deportação. A posição do Departamento de Assuntos Internos de Hamburgo sobre a insistência na remoção forçada de Mofatteh terá uma influência significativa na decisão do tribunal sobre o adiamento de sua deportação.

Leia também: