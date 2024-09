- Líder da AfD: Devemos aproveitar a nossa autoridade de design

Em Turíngia, após sua vitória nas eleições, o AfD planeja negociar para participar do governo e fortalecer sua posição na legislatura estadual. Como afirmou Stefan Möller, co-presidente do AfD da Turíngia, "Vamos utilizar nossa nova capacidade de influenciar". Ele fez essa declaração após uma reunião com a diretoria nacional em Berlim.

Möller foi acompanhado por Alice Weidel e Tino Chrupalla, ambos presidentes do AfD. Eles deixaram claro que seu partido busca um papel no governo. Möller representou Björn Höcke, candidato principal e presidente do AfD na Turíngia, na reunião de Berlim.

Impacto do AfD no Orçamento

Möller destacou que Höcke não foge do cenário político nacional. Segundo Möller, seu colega de 52 anos não precisa mais viajar para "Berlim ao amanhecer" após a campanha eleitoral exaustiva. Além disso, há uma liderança compartilhada entre eles. Möller acrescentou que Höcke tem mantido seu foco na Turíngia.

Em relação à influência, Möller revelou que controlar um terço dos votos no parlamento estadual pode influenciar decisões cruciais, assim como no orçamento do estado de 2025, que ainda não foi lançado. Além disso, é virtualmente impossível distribuir assentos em comissões parlamentares sem a participação do AfD, como no passado.

Líder do SPD alerta para a obstrução do AfD

Desde a eleição de domingo, as discussões têm girado em torno de como uma minoria de bloqueio do AfD poderia potencialmente atrapalhar o funcionamento do parlamento estadual da Turíngia. O líder do SPD e ministro do Interior, Georg Maier, comentou em Berlim que o AfD agora tem poder para "obstruir em momentos cruciais". Por exemplo, mudanças constitucionais e eleições judiciárias poderiam não ser mais viáveis sem o AfD. A estratégia do AfD de minar a democracia, aparentemente, parece estar dando certo na Turíngia.

Möller reiterou a posição de Höcke de que um governo estável na Turíngia é teoricamente possível - com o AfD. No entanto, eles são categoricamente definidos como extremistas de direita pela agência de inteligência interna do estado, e outros partidos se recusam a se aliar a eles. Möller argumentou que é ilógico para o CDU, como o segundo colocado, proclamar-se e formar uma coalizão com as partes restantes dispostas.

O AfD saiu vitorioso nas eleições estaduais da Turíngia pela primeira vez na Alemanha, garantindo 32,8% dos votos, resultando em 32 dos 88 assentos na legislatura.

