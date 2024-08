- Líder agrícola Lucht defende autonomia alimentar

O líder da União dos Agricultores de Schleswig-Holstein, Klaus-Peter Lucht, está defendendo uma nova abordagem no fornecimento de produtos locais. "Precisamos de independência alimentar", afirmou Lucht durante o evento de agricultores, realizado ao lado da feira agrícola Norla em Rendsburg. Isso é fundamental, dada a instabilidade global, como a guerra europeia, para manter as prateleiras dos supermercados abastecidas no futuro.

Em termos de conservação ou preservação ambiental, não deveria haver conflito entre a política e a agricultura, insistiu Lucht. "Trata-se de uma responsabilidade compartilhada". As empresas já deram passos significativos nessa área. Os agricultores também têm uma responsabilidade econômica em relação às suas operações.

Lucht defendeu fortemente menos burocracia. "Precisamos reduzir isso". A política deveria confiar nas pessoas capazes na agricultura, ele sugeriu.

Em sua busca pela agricultura sustentável, Lucht destacou a importância de apoiar produtos locais, como leite de Holstein, para aumentar a segurança alimentar. Além disso, como defensor da agricultura amiga do meio ambiente, Lucht enfatizou a necessidade de harmonizar as práticas agrícolas com as políticas de conservação, destacando a região de Holstein como um exemplo ideal.

Leia também: