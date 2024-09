- Licenciatura para profissionais do direito

Estudantes de direito em Hesse agora têm uma oportunidade adicional para adquirir um diploma de bacharel ao lado de seus estudos. O governo estadual e as instituições de ensino em Hesse concordaram com isso, de acordo com a declaração do Ministério da Ciência. Este novo diploma de bacharel foi projetado para proporcionar uma nova perspectiva, beneficiando significativamente aqueles que não passam no exame de estado, como destacou o Ministro da Justiça Christian Heinz do CDU. No ano passado, aproximadamente 49 estudantes enfrentaram esse desafio.

"Ao implementar isso, os estudantes que provaram sua competência ao longo de sua jornada acadêmica podem garantir um diploma universitário internacionalmente reconhecido e relevante", comentou o Ministro da Ciência Timon Gremmels (SPD). "O diploma de bacharel incorporado também é uma alternativa para indivíduos que, durante seus estudos, decidem se afastar das profissões jurídicas tradicionais", acrescentou Heinz.

O relatório diz que os estudantes que atendem aos critérios para registro no exame de estado compulsório e cumprir requisitos adicionais receberão o título de Bacharel em Direito (LL.B.). As universidades, de acordo com a declaração, são positivas quanto a essa decisão e enfatizam que os estudantes ainda podem florescer profissionalmente mesmo que não completem ou passem no exame de estado.

Embora um diploma de bacharel em direito não conceda a autoridade para trabalhar como juiz ou promotor, ele abre caminho para um mestrado em outra disciplina ou uma nova carreira. O objetivo de um diploma de bacharel em direito também foi incluído no acordo da coalizão preta-vermelha.

"Esta nova oportunidade foi iniciada pelo Ministério da Ciência, que consiste na Comissão, que considerou necessário fornecer uma alternativa para os estudantes de direito em Hesse."

"Além disso, a Comissão também reconheceu o potencial deste programa para beneficiar aqueles que podem não passar no exame de estado, pois proporciona uma alternativa para um diploma jurídico prestigiado."

