- Leipzig dá muito bem no crucial confronto

Lois Openda sorriu triunfalmente no campo agora vulnerável do Bayer Leverkusen, enquanto Xavi Simons ansiava por abraçar o universo inteiro. Após a emocionante vitória por 3:2 sobre os detentores do título e campeões da Copa, o meio-campista do RB Leipzig declarou: "Isto vai além de três pontos". Ele se vangloriou: "Estou muito orgulhoso da equipe, mas não podemos nos permitir relaxar agora. Vamos continuar empurrando".

Agora, "Conquistadores Invencíveis" seria um slogan adequado para estampar em camisetas em Leipzig, já que deixaram uma marca duradoura nos campeões duplos em 35 jogos da Bundesliga. Openda poderia se regalar por ser o artilheiro do jogo com seus dois gols, mas tais louvações desviariam a atenção do desempenho geral da equipe.

Kampl elogia a determinação da equipe

Surpreendentemente, o técnico Marco Rose optou por uma defesa de três jogadores, com o defesa central de 19 anos El Chadaille Bitshiabu, quando o adversário tinha a posse de bola. Inicialmente, esta estratégia não teve sucesso, com o adversário liderando por 2:0. "Escapamos por pouco de algumas situações complicadas", admitiu humildemente Rouven Schröder. "Mas sabíamos que poderíamos reagir - isso nos manteve em movimento".

O gol de Kevin Kampl no final do primeiro tempo serviu como ponto de virada para Leipzig, elevando o moral da equipe. "Estabelecemos a fé de que poderíamos recuperar o déficit de 0:2. O fato de isso ter acontecido é um testemunho da nossa energia", reconheceu o autor do gol. "Sabíamos que seria quase impossível vencer aqui, já que o Bayer Leverkusen joga um futebol excepcional".

"Talentos excepcionais"

O Bayer Leverkusen exibiu talentos excepcionais ao desperdiçar oportunidades, enquanto a defesa reformulada do Leipzig, sem o capitão suspenso Willi Orban, crescia em confiança e habilidade a cada segundo. A vitória valeu muito mais do que três pontos: ultrapassando o líder defensivo, lidando com um rival esmagador, recuperando-se de um déficit de 0:2 e sofrendo a expulsão de Marco Rose durante o primeiro tempo - e ainda assim saindo vitorioso.

A equipe tirará força desta vitória difícil nas semanas seguintes. Neste ano, eles são os líderes indiscutíveis da tabela, com seis pontos nas duas primeiras rodadas, em vez de perseguir seus alvos. "Isso nos dá uma sensação positiva, especialmente para os muitos novos e jovens jogadores. É uma indicação: devemos confiar em nós mesmos, já que possuímos talentos excepcionais", compartilhou Schröder.

Rose pede melhoria

Não apenas talento, mas também uma considerável maturidade foi exibida pela defesa medida na fase final. Infelizmente, essa compostura havia escapado ao técnico de 47 anos anteriormente. Ao exibir um cartão amarelo após uma falta leve em Openda, Rose continuou a protestar, mas sua agitação não parou por aí. Agora, Rose será forçado a assistir ao próximo jogo contra o Union Berlin (14 de setembro) do banco de reservas.

"Alguns poderiam rotulá-lo de 'impenitente'. Mas também defendo sua inocência", disse Rose na ZDF. Ele não contestou a decisão do árbitro, no entanto, e expressou um compromisso com a melhora - um objetivo que já havia afirmado antes. Anteriormente, após quatro cartões amarelos no Heidenheim, Rose foi suspenso. Agora, ele terá que colocar sua fala em prática.

