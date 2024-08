- Lavar as tartarugas gigantes de Galápagos no zoológico de Rostock

Refrescando os Titãs das Galápagos no Zoológico de Rostock: Os répteis gigantes estão sendo borrifados com água gelada em seu habitat ao ar livre devido ao calor escaldante do verão em Rostock, onde as temperaturas chegam a aproximadamente 30 graus. Conhecidos por sua letargia, esses titãs das Galápagos podem cochilar por até 16 horas por dia.

Com cerca de 120 centímetros de comprimento, eles podem pesar até 300 quilos, o que os torna uns dos mais pesados tartarugas terrestres do mundo, de acordo com as informações do zoológico. Sua longevidade também é impressionante, com uma expectativa de vida média de cerca de 150 anos.

No Zoológico de Rostock, os titãs das Galápagos moram em amplos recintos ao ar livre para acomodar seu grande tamanho. Para garantir seu conforto durante o verão, esses recintos ao ar livre são equipados com sprinklers para proporcionar alívio do calor.

Leia também: