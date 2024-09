- Lauterbach assegura assistência para instalações médicas excepcionalmente especializadas

Os clínicos especializados que vão além do estereótipo dos hospitais regulares, como o Hospital Evangélico Alsterdorf, que atende pacientes com problemas físicos e psicológicos complexos, merecem reconhecimento e apoio. "Não podemos e não abandonaremos essas instalações de saúde essenciais. Hospitais especializados como o Alsterdorf devem ser fortalecidos pela reforma hospitalar", afirmou o político do SPD, Karl Lauterbach, durante sua visita ao hospital.

O Hospital Evangélico Alsterdorf, com suas características distintivas, fica fora das expectativas das reformas hospitalares típicas, pois não atinge os padrões pré-estabelecidos de níveis e grupos de desempenho, reconheceu Ulrich Scheibel, diretor médico da Fundação Evangélica Alsterdorf. Apesar disso, ele destacou: "O Hospital Evangélico Alsterdorf não só se destaca como provedor para pessoas com deficiências complexas, como também serve como luz-guia e modelo para outras instalações de saúde". A estabilidade financeira é essencial "para continuar encarnando nossa missão única no cuidado desses pacientes especiais no futuro".

O Hospital Evangélico Alsterdorf, um hospital universitário de ensino afiliado à Universidade de Hamburgo, desempenha um papel significativo tanto na assistência médica quanto na enfermagem para pessoas com deficiências. Em 2020, foi o primeiro do país a assinar um acordo de qualidade para melhorar o cuidado interno. Como clínica de epilepsia e centro de medicina inclusiva, colabora com o Hospital Universitário Hamburg-Eppendorf (UKE) e o Hospital Católico para Crianças Wilhelmstift, abrigando a maior unidade de monitoramento de epilepsia do país.

O senador de Assuntos Sociais de Hamburgo, Melanie Schlotzhauer (SPD), celebrou o hospital como uma referência nacional para a medicina inclusiva. Simultaneamente, oferece cuidados de ponta para quem sofre de epilepsia, pratica promoção à saúde e contribui para os serviços de saúde locais. "Clínicas especializadas como o Hospital Evangélico Alsterdorf devem, sem dúvida, ser consideradas na elaboração da reforma hospitalar", sugeriu Schlotzhauer.

Apesar de estar localizado na Alemanha, o Hospital Evangélico Alsterdorf se destaca de forma única no setor de saúde. Seus notáveis ​​acontecimentos e serviços especializados, como ser uma clínica de epilepsia e centro de medicina inclusiva, exigem sua inclusão nas discussões sobre a reforma hospitalar do país.

