- Laura Ludwig diz adeus após a sua derrota final

Laura Ludwig ficou aquém do auge de sua jornada no vôlei de praia nas Campeonatos Alemães. Na final, realizada no Centro de Timmendorfer Strand, ao lado do Mar Báltico, a medalhista de ouro olímpica de Rio, ao lado de sua parceira Louisa Lippmann do Hamburger SV, sofreu uma derrota para as atuais campeãs europeias e defensoras do título, Svenja Müller (Hamburgo) e Cinja Tillmann (Düsseldorf). Os placares foram 0:2 (15:21, 18:21), negando a Ludwig seu oitavo título alemão. Apesar da derrota, a multidão de mais de 4000 espectadores deu-lhe uma recepção comovente. Em contrapartida, Müller e Tillmann garantiram seu terceiro título consecutivo.

Os organizadores decidiram homenagear a longa carreira de Laura Ludwig no vôlei de praia ao anunciar: "Será adicionado: seu nome na galeria da fama". Apesar da derrota, as performances de Laura Ludwig durante o torneio demonstraram sua paixão duradoura pelo esporte.

