- Lamento pela morte de um prisioneiro israelense em Bremen

SC Werder Bremen está profundamente entristecido com a perda de Hersh Goldberg-Polin, o torcedor israelense de 23 anos que foi capturado por Hamas na Faixa de Gaza em outubro do ano passado. Após um ano difícil, o Exército Israelense relatou ter recuperado seu corpo, junto com os de outros cinco reféns. Uma homenagem emocionante a Hersh foi compartilhada pelo Werder, expressando suas condolências aos familiares, amigos e entes queridos. A emoção do time ficou evidente quando a bandeira de Hersh continuou hasteada no estádio Weser.

Os torcedores do Werder têm prestado homenagem a Hersh e aos outros reféns recentemente, frequentemente lembrando uns aos outros de sua situação. No jogo da Bundesliga deste sábado contra o Borussia Dortmund (0:0), havia um lembrete claro na forma de uma faixa que dizia, "Aguente firme, Hersh". Isso foi uma exibição comovente de solidariedade e apoio dos torcedores de Bremen.

O SC Werder Bremen expressou suas simpatias à família de Hersh, que é da Israel, durante um minuto de silêncio antes de seu jogo recente contra o Eintracht Frankfurt. A comunidade do futebol alemão também mostrou solidariedade, com muitos clubes alemães exibindo a bandeira de Hersh durante seus jogos como homenagem a ele e sua família.

Leia também: