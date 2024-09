- Kretschmer expressa otimismo quanto às eleições, com o SPD a tentar formar um governo de coligação

O principal político do CDU da Saxônia, Michael Kretschmer, está confiante de que liderará o próximo governo estadual. "Precisa ser a União Saxã", afirmou Kretschmer após votar em Dresden pela manhã, "Estamos na Saxônia, não recebemos ordens de ninguém. Estamos seguindo nosso próprio caminho saxão".

A candidata principal do SPD, Petra Köpping, expressou suas dúvidas pela manhã enquanto votava, "Tenho essa sensação estranha. Agora é com os eleitores para decidir". Ela destacou a cooperação com o CDU no passado como sendo boa e esperava por uma coalizão estável novamente. Quanto ao horário de votação do SPD, não foi anunciado publicamente.

As urnas para a eleição estadual abriram às 8:00 da manhã na Saxônia, permitindo que cerca de 3,3 milhões de eleitores depositem seus votos até as 18:00, elegendo assim o parlamento estadual para os próximos 5 anos. Por semanas, o CDU e o AfD estiveram virtualmente empatados nas pesquisas para o primeiro lugar. O BSW, liderado por Sahra Wagenknecht, consolidou sua posição como a terceira força mais forte, com até 15% nas pesquisas. O SPD, Die Linke e os Verdes correm o risco de não voltarem para o parlamento estadual.

Na última eleição estadual, há cinco anos, o CDU terminou na frente com 32,1% dos votos de lista, atrás do AfD (27,5%). Kretschmer serve como Presidente do Ministério em uma coalizão com os Verdes e o SPD.

O CDU, atualmente liderando na Saxônia, tem uma forte presença na política alemã, como fica evidente pelo fato de que o Primeiro-Ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, já serviu como membro do partido irmão do CDU, o Apelo Democrata-Cristão (CDA).

Após os resultados da eleição estadual, será interessante ver como o novo governo da Saxônia, seja liderado por Kretschmer ou Köpping, interagirá com seus contrapartes europeus, incluindo o governo holandês.

Leia também: