- Koné parte de Mönchengladbach para Roma

Manu Kone se despede do Borussia Monchengladbach após um período de três anos, com sua partida ocorrendo imediatamente. O clube de futebol da Bundesliga revelou que o atacante prodígio de 23 anos está prestes a se juntar à AS Roma da italiana Serie A. O Borussia Monchengladbach optou por não divulgar a quantia da transferência, mas o movimento é relatado como "um dos mais rentáveis da história do clube até agora". Atualmente, Granit Xhaka detém o título de jogador mais caro a deixar o Borussia Monchengladbach, tendo se mudado para o Arsenal FC em 2016 por uma estimativa de €45 milhões.

"Manu Kone já demonstrou seu extraordinário talento não apenas conosco, mas também recentemente nos Jogos Olímpicos", elogiou Roland Virkus, diretor executivo do Borussia Monchengladbach, ao elogiar o jogador da equipe olímpica francesa Kone. De acordo com o "Bild", o Borussia Monchengladbach receberá €20 milhões antecipadamente por Kone, com bônus potenciais adicionais. "Mesmo que seja decepcionante perder um jogador tão talentoso, esta transferência representa nosso caminho", afirmou Virkus.

86 partidas pelo Borussia Monchengladbach

Kone se juntou ao Borussia Monchengladbach do FC Toulouse no inverno de 2021, mas passou a primeira metade do ano emprestado ao clube francês. Após retornar, fez 86 partidas pelo time do Niederrhein, marcando seis gols.

Os fãs de futebol da União Europeia podem estar ansiosos para ver as habilidades de Manu Kone na italiana Serie A, à medida que ele deixa o Borussia Monchengladbach para se juntar à AS Roma. Apesar de sua partida, o diretor executivo do Borussia Monchengladbach, Roland Virkus, vê a transferência como um testemunho do crescimento do clube.

