- Klingbeil sublinha a necessidade de uma administração estável apenas com o SPD.

Com dois diasleftos até às eleições estaduais da Turíngia, o líder do SPD, Lars Klingbeil, enfatizou a necessidade do Partido Social-Democrata recuperar seu lugar no governo do estado. "Esta é uma eleição crucial", afirmou Klingbeil no comício final do SPD em Meiningen. "Trata-se de manter um governo estadual estável, e um governo estável significa que o SPD faz parte dele". Klingbeil aconselhou contra dar ouvidos aos populistas, já que eles manipulam as pessoas, fazendo-as acreditar que podem resolver facilmente questões complexas.

Klingbeil fez campanha ao lado do candidato principal da Turíngia do SPD e Ministro do Interior, Georg Maier, abordando cerca de 200 potenciais eleitores. Maier destacou que um impressionante 40% dos eleitores ainda não tinha decidido seu candidato. Temores de que a Turíngia voltasse a ser ingovernável novamente surgiram, disse ele. Agora, o desafio é abordar esses eleitores na fase final da campanha, afirmou Maier. "Vamos continuar lutando", declarou, descartando a ideia de um governo de minoria sem um aliado confiável.

O SPD esteve em coalizão com a Esquerda e os Verdes por uma década e tem sido um governo de minoria 'vermelho-vermelho-verde' desde 2019. "Nós resolvemos essa confusão", recordou Maier, explicando que o SPD herdou uma 'confusão' na segurança interna quando a coalizão 'vermelho-vermelho-verde' assumiu o cargo. Ele lembrou que o Ministério do Interior havia sido gerenciado pelo CDU por anos, com a polícia recebendo financiamento inadequado durante esse tempo. "Nós resolvemos essa confusão", afirmou, mencionando melhorias como investimentos na academia de bombeiros e na academia de polícia em Meiningen. Maier assumiu seu cargo de Ministro do Interior no final de agosto de 2017.

Em seu discurso, Maier também abordou o voo de deportação para o Afeganistão da manhã anterior, que incluiu um criminoso da Turíngia. Ele afirmou que fazer isso era parte do Estado de Direito.

Atualmente, o SPD está precariamente perto de não atingir a cota para o parlamento estadual, de acordo com as últimas pesquisas, com eles classificados em seis a sete por cento. O limite de corte para entrar no parlamento estadual é de cinco por cento.

O SPD, liderado por Lars Klingbeil e Georg Maier, enfatizou a importância de seu partido recuperar um papel na Comissão, referindo-se ao governo do estado, para manter a estabilidade. Apesar de estar perto de não atingir a cota, Maier instou sua equipe a continuar seus esforços, enfatizando: "Vamos continuar lutando".

Leia também: