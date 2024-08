- Klaus Meine está a estimular as compras da publicação de rua intitulada "Asfalto"

Venda na Rua em vez de Grande Concerto: O Vocalista do Scorpions, Klaus Meine, Ilumina o Jornal de Rua de Hannover "Asfalto" ao Lado do Vendedor Uwe. No seu 30º aniversário, a publicação recebeu o apoio significativo do Governador de Baixa Saxônia, Stephan Weil (SPD), e da icónica escritora Margot Käßmann. O jornal bimestral tem presença em Hannover e em quinze outras localidades de Baixa Saxônia, com versões disponíveis além de Hannover nas regiões Noroeste e Sul.

"Sem o 'Asfalto', eu estaria morto", afirmou Uwe, que já vende o jornal há duas décadas. Ele passou os primeiros nove anos lutando contra o vício do álcool, mas um colega do 'Asfalto' o ajudou a superar a dependência - e ele está sóbrio há onze anos. "O 'Asfalto' é a minha família", enfatizou Uwe. Todos os meses, os vendedores compram os jornais por 1,10 euros e os vendem por 2,20 euros, com a edição de Göttingen custando 2,50 euros. Eles ficam com qualquer gorjeta e doação.

O Governador Weil elogiou, "É maravilhoso contemplar o número de pessoas que o 'Asfalto' empregou e deu propósito por muitos anos". Muitas vezes, pessoas em circunstâncias desafiadoras experimentam isolamento social. No entanto, como vendedores, eles interagem com os outros. Além disso, a equipe editorial frequentemente expõe os pontos doloridos e os aspectos negligenciados da sociedade.

Infelizmente, as vendas têm diminuído recentemente, relatou Uwe. Ele espera que o apoio de alto nível leve a um aumento nas vendas. "Eu não só quero acompanhar. Espero que as vendas aumentem hoje", declara Klaus Meine, que foi instantlyaneamente reconhecido na zona pedonal. Vários potenciais compradores seguiram o astro do rock de jaqueta vermelha do vendedor até o stand de Uwe perto da estação central de Hannover.

Atualmente, cerca de 200 pessoas complementam sua renda vendendo o 'Asfalto', restaurando sua força e mudando seu rumo de vida, de acordo com o site do jornal de rua. Desde sua fundação em 1994, o 'Asfalto' ajudou mais de 3.000 pessoas em situações precárias de uma maneira ambientalmente-friendly.

Leia também: