- Kimmich planeia mudança de capitão da DFB: "Ilkay deixou de manter"...

Parece que a estrela do Bayern, Joshua Kimmich, está se posicionando como um potencial candidato à função de capitão da seleção alemã de futebol. Depois de servir como vice de Ilkay Guendogan, Kimmich pode assumir a posição após a saída de Guendogan da seleção alemã. Após a vitória por 2-0 do Bayern de Munique sobre o SC Freiburg na Bundesliga, Kimmich declarou: "Fui o segundo capitão durante os Jogos Olímpicos. Agora que Ilkay se aposentou, os papéis mudarão, as cartas serão redistribuídas."

Os jogadores alemães se reunirão em Herzogenaurach na segunda-feira para se preparar para os jogos contra Hungria e Holanda na Liga das Nações. Com a aposentadoria dos campeões da Copa do Mundo de 2014 Toni Kroos, Manuel Neuer, Thomas Muller e Guendogan, o Kimmich, de 29 anos, com 91 internacionalidades, se torna o jogador mais experiente na seleção do técnico Julian Nagelsmann.

Kimmich confessa que ainda não discutiu a função de capitão com Nagelsmann, sem saber se é o sucessor certo de Guendogan. "Não tenho certeza, vamos ver. Para ser honesto, não pensei muito nisso", admite Kimmich sobre sua vontade de assumir a posição de capitão. "Chegarei amanhã. então veremos o que o técnico tem a dizer." Nagelsmann deve realizar uma entrevista coletiva em Herzogenaurach na segunda-feira às 14h30, onde deve anunciar sua decisão sobre a função de capitão.

