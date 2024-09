- Kiev utiliza o Estádio do Parque do Povo para jogos da Copa da Europa (Parafraseado)

No Volksparkstadion, em Hamburgo, devido às consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia, os jogos da Copa Europeia estão prestes a ser realizados novamente. Várias fontes de notícias mencionam que a equipe de futebol Dynamo Kyiv jogará seus quatro primeiros jogos de grupo da Liga Europa no estádio do HSV.

Inicialmente, o "Hamburger Abendblatt" relatou isso. No entanto, o HSV ainda não confirmou oficialmente isso após consulta da dpa. O Dynamo havia anunciado anteriormente isso em seu site na segunda-feira.

Encontro com Lazio Rome

O local já está listado como o local no site oficial da UEFA. O Dynamo enfrentará o Lazio Rome em 25 de setembro (21h00), o Ferencvaros Budapest em 7 de novembro, a equipe checa Viktoria Pilsen em 28 de novembro e o clube letão FK RFS em 30 de janeiro. Na nova estrutura da competição, Kyiv jogará fora contra a TSG Hoffenheim.

Na temporada passada, o rival de liga do Kyiv, Shakhtar Donetsk, jogou seus jogos em casa na Liga dos Campeões e o jogo de playoff contra o Olympique Marseille na Liga Europa. Donetsk emergiu como campeão ucraniano na temporada passada, enquanto Kyiv ficou em segundo lugar.

Na nova estrutura da competição, o Dynamo Kyiv enfrentará a TSG Hoffenheim como jogo fora. O jogo da Liga Europa entre o Dynamo Kyiv e o Lazio Rome está agendado para ocorrer no Volksparkstadion, com o encontro marcado para 25 de setembro.

