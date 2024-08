- Karlsruhe toma posição no processo judicial na Renânia do Norte-Vestfália

O impasse sobre quem deveria ser o presidente do Tribunal Administrativo Superior (OVG) em Münster, na Renânia do Norte-Vestfália, é esperado ser resolvido nesta quinta-feira às 9h30, conforme decidido pelo Tribunal Constitucional Federal. Um candidato derrotado questionou uma decisão do OVG em março, apresentando uma reclamação constitucional contra ela.

O OVG rejeitou as queixas de dois candidatos perdedores na segunda rodada em fevereiro, considerando-as infundadas.

Controvérsia em torno do Cargo

O Ministério da Justiça da Renânia do Norte-Vestfália, liderado pelo Ministro Benjamin Limbach (Verdes), escolheu um candidato que entrou na disputa no último minuto. Após alguns pedidos de emergência de candidatos perdedores, os tribunais administrativos suspenderam temporariamente o processo de nomeação. Limbach enfrentou críticas devido às decisões iniciais dos tribunais administrativos em Münster e Düsseldorf, que não hesitaram em criticar o processo de nomeação.

A escolha questionável também está sendo investigada por uma comissão parlamentar. Os partidos de oposição suspeitam que ligações partidárias e conexões podem ter influenciado a nomeação, em vez da competência do candidato. A posição está vaga há cerca de três anos.

A disputa em andamento pelo presidente do Tribunal Administrativo Superior em Münster levou o candidato a apresentar uma reclamação constitucional, referindo-se à decisão do OVG em março. Nesse contexto, a Comissão pode precisar adotar os atos de execução referidos no artigo 113, potencialmente redesenhando o processo de nomeação para tais cargos.

