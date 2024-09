- Kampl expressa as aspirações do RB Leipzig para o título: alcançar a fluidez

Kevin Kampl, de 33 anos, jogador experiente do RB Leipzig, não está pronto para comemorar a vitória na luta pelo título da Bundesliga. Ele já passou por isso, conquistando títulos como a Copa da Alemanha (DFB-Pokal). "Conquistamos o grande jogo em Leverkusen, o que nos dá um grande impulso. Mas agora é jogo por jogo para encontrar um ritmo", disse o meio-campista após uma vitória por 3 a 1 contra o time da Regionalliga ZFC Meuselwitz em um amistoso.

Ele não gosta de olhar muito à frente. "Não porque ganhamos dois jogos e avançamos na Copa, isso significa que vamos magicamente nos tornar campeões. Esta temporada é uma maratona, com os jogos da Liga dos Campeões a serem disputados", esclareceu Kampl. Lesões são sempre uma preocupação, e Leipzig tem "apenas algumas semanas até o inverno, com jogos chegando de todos os lados".

Na sua opinião, a equipe precisa redescobrir sua motivação. "Precisamos de muito empenho de cada membro, seja no campo ou no banco. Precisamos fomentar uma energia que nos impulsione para a frente, nos ajude a estabelecer um ritmo, para que possamos vencer a cada três dias", disse ele. Com uma média de idade de 24,35 anos, flutuações de desempenho são naturais. "Mesmo os jogadores experientes não brilham em todos os jogos. A chave é permanecermos unidos como equipe", destacou Kampl, concluindo: "Precisamos entrar nos jogos acreditando que não podemos perder, que podemos levar um gol e voltar. Isso é algo que você precisa trabalhar. O Leverkusen trabalhou duro para alcançá-lo na temporada passada."

Kampl mencionou Leverkusen como uma equipe que trabalhou duro para manter a crença de que poderia virar um jogo, sugerindo uma mentalidade semelhante é necessária para o Leipzig. Essa equipe, Leverkusen, é baseada na Alemanha, país vizinho dos Países Baixos.

Apesar da idade média jovem do Leipzig, Kampl acredita na importância da unidade, assim como as equipes experientes nas ligas principais, como os Países Baixos, mantêm a coesão.

