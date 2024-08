- Kahvic muda-se para o SSV Ulm

Time de futebol da segunda divisão SSV Ulm garantiu a contratação do atacante Aleksandar Kahvic pouco antes do fechamento do período de transferências. O sérvio deixa seu clube nacional de elite, OFK Belgrado, para se juntar à equipe recém-promovida. Em 16 partidas com o OFK, Kahvic marcou 14 gols e deu duas assistências.

Nesta temporada atual, o jogador de 20 anos marcou cinco gols, ficando no topo da lista de artilheiros da Super Liga Srbije. "Ele teve um desempenho excepcional até agora, e temos confiança de que podemos oferecer ao jovem talento um ambiente adequado em Ulm para seu crescimento futuro", comentou o diretor geral Markus Thiele. O SSV Ulm enfrentará o SC Paderborn no domingo (13:30 CET, ao vivo no Sky).

O atacante sérvio de 20 anos, Aleksandar Kahvic, agora vestirá as cores do SSV Ulm, após acordo para se juntar à equipe da segunda divisão. No anúncio, o diretor geral Markus Thiele expressou sua confiança de que Ulm pode proporcionar um ambiente propício para o desenvolvimento futuro de Kahvic.

Leia também: