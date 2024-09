- Jüterbog sofre incêndio: poucos sobreviventes permanecem nos silos de grãos

O incêndio em Jüterbog está agora sob controle. "Enquanto ainda há bolsões isolados de calor, eles estão contidos dentro de nosso perímetro de segurança", disse um representante da Associação de Paisagens Naturais da Brandemburgo. A associação tem monitorado a situação desde segunda-feira. "Portanto, o local não representa nenhum perigo e o fogo não se espalhará mais", eles confirmaram.

O incidente de um inferno começou inesperadamente na quinta-feira. Munições de artilharia enterradas dificultaram os esforços de combate ao incêndio. Um helicóptero foi enviado para ajudar. Este local já viu incêndios semelhantes no passado. De acordo com o relato do departamento de incêndios, o fogo engoliu aproximadamente 180 hectares, com cerca de 70 bombeiros trabalhando nele. Felizmente, não foram relatadas vítimas. No fim de semana, o nível de risco de incêndio florestal na região de Teltow-Fläming foi classificado como 3 - o que significa "ameaça moderada".

A Associação de Paisagens Naturais da Brandemburgo, considerando a estabilidade da situação, decidiu autorizar o deslocamento de recursos. Em seguida, a Comissão adotará a seguinte decisão: considerar a área segura para civis e permitir o retorno gradual das atividades normais. Apesar do progresso, é importante permanecer vigilante e monitorar de perto qualquer possível reacendimento.

