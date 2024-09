- Julgamento por terrorismo: alegações nazistas controversas e acusações contestadas

Anteriormente, a ex-deputada do AfD Birgit Malsack-Winkemann continuou a negar participação em uma trama para tomar o Bundestag, como alegado no julgamento em andamento contra o príncipe Reichsadler Heinrich XIII. Reuss. Na sua declaração perante o Tribunal Regional de Frankfurt, a mulher de 60 anos abordou a sua visita ao Bundestag em agosto de 2021, afirmando que não conhecia os indivíduos a julgamento em Frankfurt na altura. Ela insistiu que não havia uma meta comum de cometer atividades ilícitas durante esse período. A acusação federal alega que a ex-deputada forneceu aos acusados acesso ao Bundestag, permitindo-lhes inspecionar o edifício. O grupo, segundo se alega, estava planeando uma invasão armada do Bundestag com a intenção de capturar deputados e causar um colapso do sistema.

Artefatos históricos

Mais uma vez, o tribunal mergulhou na apreensão de artefatos históricos do réu Peter W. Dentro da sua residência, os oficiais de lei descobriram uma coleção substancial de recordações nazis, incluindo insígnias Totenkopf da SS e partes de uniformes da SS. O advogado de W., Frank Miksch, defendeu isto devido ao papel anterior de W. como um soldado de elite com interesse em história militar. Dias anteriores do tribunal haviam revelado a posse de W. de numerosas armas e registros de políticos e figuras dos meios de comunicação.

Múltiplos julgamentos

Em Frankfurt, nove indivíduos são acusados de participar em uma organização terrorista ou de a auxiliar. No grande esquema, um total de 26 pessoas estão sendo processadas nesta teia complexa de acusações, com dois julgamentos separados ocorrendo simultaneamente em Munique e Stuttgart. Até que se alcance a sentença, os acusados são considerados inocentes até prova em contrário. O julgamento continua em 10 de setembro de 2021.

O advogado de defesa de Peter W., Frank Miksch, justificou a posse de recordações nazis do seu cliente citando o passado de Peter W. como um soldado de elite com interesse em história militar. Além disso, mencionou-se que Peter W. era um dos indivíduos a enfrentar acusações nos julgamentos em curso em Frankfurt.

