- Julgamento de Lauterbach em Frankfurt

Um indivíduo de 61 anos comparecerá diante do Tribunal Regional de Frankfurt a partir desta sexta-feira (às 9h30). Ele é investigado por ser associado à organização extremista supostamente "Patriotas Unidos". Durante o julgamento, ele enfrentará acusações de planejar um grave crime de alta traição e ingressar em um grupo terrorista.

Este grupo extremista é supostamente responsável não apenas pelo plano para capturar o Ministro da Saúde alemão Karl Lauterbach (SPD), como também por uma tentativa de golpe contra o governo. Cinco indivíduos suspeitos de fazer parte desta organização estão sendo processados no Tribunal Regional de Coblenz há mais de um ano.

O réu em Frankfurt é acusado de ter participado de reuniões da organização e de ter desempenhado um papel fundamental na elaboração dos planos. Ele também é acusado de ter expressado sua disposição em participar do sequestro de Lauterbach. Ele passou quase um ano em prisão preventiva. O Tribunal Regional de Frankfurt atualmente agendou os procedimentos até novembro.

