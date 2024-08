- Julgamento de homicídio: jovem de 17 anos sujeito a gaseamento e queima.

Cinco meses após o incidente alegado em que um homem de 24 anos derramou gasolina em uma menina de 17 anos em Menden, Sauerland e a queimou, o suspeito será julgado por homicídio em Arnsberg em setembro. A adolescente infelizmente morreu devido às queimaduras graves duas semanas após o ataque. A acusação sugere que a incapacidade do suspeito de lidar com o fim de seu noivado com a irmã da vítima pode ter sido o motivo. De acordo com os documentos do tribunal, o suspeito tocou a campainha do apartamento da irmã da vítima em Arnsberg em 22 de março de 2024. Ao abrir a porta, a irmã foi relatadamente coberta de gasolina e pegou fogo. Em uma tentativa de salvar sua filha, a mãe também sofreu queimaduras leves. Uma testemunha próxima sofreu inalação de fumaça. O fogo também causou uma explosão, causando danos à propriedade de aproximadamente 300.000 euros.

Informações iniciais sobre o evento não foram divulgadas ao público

Anteriormente, a polícia e os bombeiros anunciaram que, além da menina de 17 anos gravemente ferida, cinco outras pessoas sofreram ferimentos leves durante o incêndio em um prédio com vários ocupantes. Semanas depois, a polícia e os promotores relataram sinais de incêndio criminoso e a prisão de um jovem por tentativa e, posteriormente, homicídio consumado. Ele foi detido. No entanto, a sequência suspeita de eventos permaneceu confidencial até o momento da acusação devido a táticas investigativas.

O julgamento está marcado para começar em 17 de setembro, com 14 dias úteis de duração estendendo-se até dezembro, prometendo um amplo exibição de provas.

O julgamento do suspeito pelo incidente trágico será realizado no Tribunal de Primeira Instância em Arnsberg, como consta na programação do julgamento. Após a investigação, o suspeito foi acusado de tentativa e, posteriormente, homicídio consumado, levando à sua detenção.

Leia também: