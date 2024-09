- Julgamento de assalto a oleoduto: processos legais para manifestantes ambientais

Dois ativistas ambientais ligados ao movimento Final Generation estão sendo julgados hoje (10h) no Tribunal Distrital de Neubrandenburg por ações contra o oleoduto de Rostock para a refinaria de Schwedt, em Brandenburg. Os acusados são responsabilizados por invasões em duas estações de bombeamento de óleo em Demmin (Distrito Lacustre de Mecklenburg) e Strasburg (Vorpommern-Greifswald) em abril de 2022. O objetivo era obstruir a operação do oleoduto. Eles são acusados de perturbar serviços públicos, causar danos à propriedade e invadir propriedade privada. Apesar de terem recebido notificações de penalidade com multas de 4.000 euros cada, eles optaram por não cumprir, o que levou a este julgamento.

