- Jovem de 19 anos, morre em acidente depois de ser atropelado por um veículo enquanto andava.

Um indivíduo de 19 anos encontrou um fim infeliz após ser atingido por um veículo em Lichtenau. De acordo com os registros policiais, esse jovem estava caminhando com um amigo de 24 anos, a poucos metros de distância, quando um veículo que se aproximava o atingiu na madrugada de sábado. O jovem de 19 anos sofreu ferimentos graves e acabou falecendo no hospital.

O motorista do veículo não identificado fugiu rapidamente para um campo próximo e não prestou assistência à pessoa gravemente ferida. A polícia iniciou uma busca rigorosa pelo responsável pelo atropelamento e fuga durante a noite, até mesmo utilizando um helicóptero policial. Por volta das 7h, um indivíduo de 25 anos entrou em contato com as autoridades. As investigações estão em andamento para determinar se ele é o motorista foragido. Seu veículo foi apreendido e uma amostra de sangue foi coletada.

O acidente resultou no jovem de 19 anos sofrendo ferimentos graves, que culminaram em sua morte no hospital. O motorista do atropelamento e fuga abandonou o local sem prestar socorro, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta.

