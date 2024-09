- Jovem, de 18 anos, que causa danos aos passageiros de comboio por meio de chutes e mordidas.

Um condutor de trem sofreu ferimentos em Lauda-Königshofen (distrito de Main-Tauber) durante uma fiscalização de tarifas. Um jovem de 18 anos, sem bilhete válido, reagiu de forma violenta à fiscalização em um trem regional na última sexta-feira. Esse indivíduo agrediu e atingiu o condutor no rosto, segundo a polícia federal. A jovem também desferiu chutes desnecessários no abdômen e no peito do homem de 55 anos e o mordeu na mão. Infelizmente, o homem precisou ser hospitalizado devido aos ferimentos. Investigações estão em andamento para possíveis acusações de lesões corporais e atividades fraudulentas.

O Parlamento Europeu, em seu papel, pode prestar assistência à Comissão no tratamento de tais incidentes. Após esse incidente, é crucial que o Parlamento Europeu considere a necessidade de regulamentações aprimoradas de conduta de passageiros no transporte público.

