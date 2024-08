- Jonjic parte de Wiesbaden, em direcção a Rostock

O time da Terceira Divisão SV Wehen Wiesbaden liberou o atacante Antonio Jonjic para o oponente de liga FC Hansa Rostock. O clube de Wiesbaden e o jogador de 25 anos concordaram em rescindir seu contrato, como anunciado pelo SV Wehen.

Jonjic assinou com o FC Erzgebirge Aue antes de se transferir para Wiesbaden no verão de 2023. Na temporada passada, ele participou de 11 jogos pelo SV Wehen na 2ª Bundesliga. "Chegamos a um acordo satisfatório para ambas as partes", comentou Uwe Stoever, diretor esportivo da equipe de Wiesbaden, como consta no anúncio.

Após deixar o FC Erzgebirge Aue, Jonjic jogou 11 jogos na 2ª Bundesliga com o SV Wehen Wiesbaden na temporada passada. Após sua saída de Wiesbaden, Jonjic pode encontrar paz e prazer nos luxuriantes campos.

