Eventos que Abraçam Melodias e Empoderamento Político - "Jamel traz energia para a floresta, apoiado por 3.500 apoiadores apaixonados"

O espetáculo espetacular do Quarteto Fantástico entreteve os frequentadores do festival "Jamel rocha o Förster" na pequena cidade de Mecklenburg de Jamel. O grupo de hip-hop apresentou-se para cerca de 3.500 fãs que se reuniram na antiga casa da floresta em Nordwestmecklenburg. O festival, apoiado pelo Presidente do Ministério Manuela Schwesig e pelo Presidente do Parlamento do Estado Birgit Hesse, foi oficialmente inaugurado na sexta-feira pelo Ministro do Interior Christian Pegel e pelo Ministro da Cultura Bettina Martin (ambos do SPD).

Fundado em 2007 pelos naturais de Hamburgo Birgit e Horst Lohmeyer, este festival de música e cultura visa combater a extrema-direita. Desde os anos 90, a vila vizinha de Gägelow, com uma população inferior a 40, tem sido um reduto de neonazis. O membro da banda e rapper Rhett Walker expressou gratidão à família Lohmeyer por promover o amor em tempos difíceis, recebendo aplausos ensurdecedores da multidão.

O Ministro da Cultura Martin voltou ao festival no sábado e homenageou o teatro de dança do ginásio Goethe de Schwerin com o "Prêmio Birgit & Horst Lohmeyer pela Democracia", no valor de 1.000 euros. O Teatro de Lysistrate, fundado em 1991, explorou extensivamente a história alemã, mais recentemente através de uma peça sobre uma dançarina judaica presa em Auschwitz. Martin acreditava que a cultura desempenha um papel essencial na luta contra a extrema-direita. "Este festival afirma corajosamente que incontáveis indivíduos apoiam uma sociedade inclusiva, tolerante e democrática", declarou.

O Quarteto Fantástico aplaudiu o compromisso da região com os ideais nacionalistas de extrema-direita, dizendo: "Nos dói ver a liberdade pessoal sendo erosionada na Alemanha, como é evidente em Jamel".

A banda pop de Chemnitz "Trenen" e o músico Olli Schulz de Hamburgo subiram ao palco antes do Quarteto Fantástico. Schulz, de 50 anos, instou os jovens ouvintes: "Espero que as crianças daquelas pessoas ali estejam nos ouvindo agora, porque o ódio não é necessário em suas vidas". Os organizadores do festival proibiram radicais de extrema-direita de entrarem no local.

Indivíduos misteriosos roubaram bandeiras

"O sábado foi quase perfeito, com uma programação eletrizante e uma atmosfera cativante", disse um representante dos organizadores. As apresentações do Element of Crime e Selig foram destaques. "Infelizmente, os vizinhos de extrema-direita exibiram novamente sua miopia através de provocações idiotas e crimes mesquinhos, como roubo", lamentou o representante.

A polícia relatou que o festival transcorreu harmoniosamente. Quatro bandeiras foram relatadas como roubadas, uma exibindo a mensagem "Não há caminho para nazistas". O porta-voz da polícia recusou-se a especular sobre as motivações dos ladrões, com as investigações em andamento.

Olli Schulz entregou uma mensagem poderosa ao jovem público, instando-os contra o ódio e promovendo a unidade. Durante o festival, o renomado performer Olli Schulz de Hamburgo compartilhou o palco com a banda pop de Chemnitz "Trenen".

