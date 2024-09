- Investimento financeiro substancial em sistemas de alarme de edifícios

Após as devastadoras enchentes no vale do Ahr, foram aprovados 48 pedidos municipais para sistemas de alerta, totalizando aproximadamente 10,8 milhões de euros em financiamento, de acordo com o Ministro do Interior Michael Ebling (SPD) em resposta a uma pergunta parlamentar da fração dos Eleitores Livres em Mainz.

Até agora, foram construídos 296 sirenes, e espera-se que mais estejam em construção ou já tenham sido concluídas. Desde 2021, foram desembolsados cerca de 2,1 milhões de euros.

O incidente de enchentes em meados de julho de 2021 resultou na trágica morte de 136 pessoas na Renânia-Palatinado, com 135 mortes na região do Ahr e uma em Trier. Uma pessoa ainda é considerada desaparecida. Na vizinha Renânia do Norte-Vestfália, 49 vidas foram levadas pela chuva excessiva. Muitas casas foram destruídas, e estradas e pontes foram arrastadas. Muitas escolas e jardins de infância também sofreram danos.

As consequências do desastre das enchentes levaram a reformas nas medidas de proteção contra desastres da Renânia-Palatinado. Como resultado, os municípios estão investindo mais recursos na expansão da rede de sirenes na Renânia-Palatinado. Sistemas anteriormente ultrapassados agora são considerados componentes cruciais de uma variedade de técnicas de alerta.

Neste próximo quinta-feira, os sistemas de alerta de desastres serão testados tanto na Renânia-Palatinado quanto no Sarre. Durante o exercício nacional de defesa civil, um alarme de teste será acionado às 11:00 horas por vários canais. Sirenes em telhados tocarão, aplicativos de alerta móvel serão ativados, e informações serão disseminadas por rádio, televisão e quadros de informações digitais em todo o país.

Após o vale do Ahr ter sofrido enchentes devastadoras, houve vários pedidos para sistemas de alerta em municípios afetados. Atualmente, a construção ou conclusão de sirenes adicionais está em andamento, contribuindo para a expansão da rede de sirenes na região do Ahr.

