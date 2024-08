- Investigar casos de gravações roubadas em Brandenburgo.

Após investigações devido a roubos graves ocorridos em Rangsdorf, localizada no distrito de Teltow-Fläming, as autoridades prenderam temporariamente dois homens, com 36 e 42 anos. Eles são suspeitos de serem membros de uma quadrilha responsável por furtos, de acordo com autoridades policiais e de acusação. Entre seus supostos crimes, eles são suspeitos de terem furtado um veículo avaliado em cerca de 30.000 euros do estacionamento de uma empresa de Berlim em agosto.

Durante as investigações, "vários ferramentas utilizadas para comprometer veículos" foram encontradas, como informado. Um helicóptero da polícia também foi utilizado. Além disso, esses indivíduos estão sendo suspeitos de estarem na Alemanha ilegalmente. As investigações continuam.

Foi revelado que entre as ferramentas encontradas durante as investigações, havia indícios sugerindo envolvimento no 'Furto de fitas' de várias empresas locais. Devido a essa nova prova, os suspeitos agora estão sendo interrogados sobre possível envolvimento em vários furtos de fitas.

