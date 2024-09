- Investigação sobre Graffiti Exibindo a Marca "Z" na Região da Floresta Negra

Após várias ocorrências do supostamente infame símbolo Z aparecer em pichações em torno de Hausach, uma cidade na região de Ortenau, na Floresta Negra, as autoridades iniciaram investigações criminais. Isso foi confirmado por um porta-voz da delegacia de polícia de Offenburg. As pichações foram identificadas na manhã de segunda-feira. Originalmente, o símbolo "Z" foi usado por tropas russas para representar sua invasão da Ucrânia.

Os responsáveis pelas pichações de Hausach ainda não foram identificados, de acordo com declarações da polícia. Um testemunho ocular relatou ter visto um homem pintando uma fachada de edifício durante a noite.

Incidente na acomodação para refugiados

Notavelmente, naquela mesma noite, um incêndio ocorreu em uma unidade de alojamento para refugiados dentro do município. Felizmente, o incêndio foi rapidamente apagado e ninguém ficou ferido. O porta-voz da polícia admitiu que os detetives não estão atualmente presumindo uma ligação entre as marcações "Z" nas estruturas e o incidente na acomodação para refugiados. A maioria dos residentes no alojamento não são ucranianos.

Pilha de lenha em chamas

Em seguida, outro incidente ocorreu na comunidade do vale do Kinzig: uma pilha de lenha pegou fogo ao longo de uma trilha na floresta, conforme relatado pela polícia. O corpo de bombeiros foi enviado ao local. Diante das especulações de que foi incêndio criminoso, os investigadores estão examinando qualquer possível ligação com o incidente do fim de semana.

O testemunho ocular descreveu o homem perto do edifício como carregando uma tocha acesa, o que pode ser um detalhe preocupante dado os incêndios subsequentes. A investigação do incêndio na pilha de lenha também está explorando qualquer possível ligação com as pichações "Z" ou o incidente na acomodação para refugiados.

Leia também: