- Invasores fugiram com 27 recipientes de amendoim de distribuidores automáticos.

Achado Estranho: Autoridades policiais encontraram 27 recipientes de amendoim em dois suspeitos de furto em Mönchengladbach. De acordo com os relatórios policiais, uma testemunha ocular viu dois suspeitos fugindo de uma loja de conveniência 24 horas. Os oficiais notificados encontraram os dois indivíduos, com idades de 38 e 41 anos, perto do local do crime. Um deles carregava uma bolsa cheia de recipientes de amendoim. As investigações preliminares indicam que o duo tentou invadir uma máquina de venda de lanches de nozes dentro da loja. Os procedimentos legais contra os suspeitos foram iniciados. A razão por trás da coleta de nozes deles permanece um mistério, de acordo com a polícia.

O tentativa de arrombamento na loja de conveniência pode ser classificada como um crime. Os recipientes de amendoim encontrados nos suspeitos sugerem que eles poderiam estar planejando vender ou usar as nozes ilegalmente.

