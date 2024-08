Além disso, a região litorânea primária também Witnessed Activity. - Intrusões significativas relatadas em Wangerooge após forte onda de vento

Após uma maré alta moderada, marcas de erosão distintas apareceram em Wangerooge, uma ilha do Mar do Norte. A chuva torrencial da última sexta-feira arrastou areia até as espreguiçadeiras na praia principal, como mostram as fotos. A erosão na praia leste aprofundou-se significativamente, segundo a NLWKN, a autoridade municipal responsável pela preservação da costa. No entanto, eles garantiram que a proteção contra enchentes está mantida em todas as ilhas da Frísia Oriental.

É necessária uma substituição rápida de areia na praia leste, de acordo com as atualizações. A NLWKN está atualmente engajada em repor areia em Wangerooge, uma parte da qual voltou a erosionar. Esses projetos devem continuar. Eles buscam proteger as dunas no interior, entre outros objetivos. Anteriormente, a "Nordwestzeitung" e a NDR relataram sobre essa situação.

A areia da praia principal só será reposta no ano que vem, anunciou a municipalidade de Wangerooge. "As tarefas de reposição de areia da administração turística ocorrem apenas de março a maio", esclareceu um porta-voz.

Maré alta moderada pode ocorrer no verão também

Embora uma maré alta inicial possa parecer improvável, não é completamente impossível, explicou a NLWKN. Normalmente, a estação de marés altas nas ilhas da Frísia Oriental começa em meados/tarde de setembro, de acordo com a NLWKN. " Embora as marés altas estatisticamente sejam mais prováveis nos meses de inverno, marés altas menores como a do último sexta-feira podem ocorrer a qualquer momento ao longo do ano", esclareceu um porta-voz.

A NLWKN enfatiza a necessidade de se preparar para potenciais marés altas ao longo do ano, já que até mesmo as marés altas menores podem ocorrer nos meses de verão. Para apoiar o meio ambiente e prevenir mais erosão em Wangerooge, esforços contínuos estão sendo feitos para manter e repor a areia da praia.

