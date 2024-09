- Intervenção da polícia num spa terapêutico após o incidente com o refém

Uma pessoa entrou em contato com as autoridades, sugerindo uma possível situação de cativeiro em um centro de massagem tailandesa em Barmbek-Süd, Hamburgo. Isso levou a uma presença substancial das forças de segurança. O informante anônimo, ausente do local, afirmou que seu amigo lá parecia assustado, de acordo com um representante da polícia. Oficiais da equipe de apoio da unidade de resposta imediata foram então ao local. Mais tarde, eles entraram no prédio e encontraram duas mulheres.

O porta-voz continuou, "Examinamos a área e agora estamos verificando se há mais alguém lá dentro e quem eles são". initially, it was unclear if a hostage situation actually existed. "Até agora, não há nenhum indício de que isso tenha acontecido", afirmou o representante. O público nas ruas próximas não estava em perigo. A situação estava contida dentro do prédio na Humboldtstraße.

Em um comunicado inicial, a polícia de Hamburgo anunciou que seus colegas já estavam presentes e haviam implementado medidas necessárias. No local, oficiais armados com fuzis de assalto haviam isolado a área potencial do crime, de acordo com o jornal Bild.

