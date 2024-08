- Intervalos de sol e chuvas trovejantes na Renânia-Palatinado e no Saarland

Nos próximos dias em Renânia-Palatinado e Sarre, as condições de verão persistirão. O termômetro deve oscilar entre 27 e 34 graus Celsius hoje, com sol em todos os cantos, segundo o Serviço Alemão de Meteorologia (DWD). Chuvas fortes e pancadas de chuva podem surgir aqui e ali ao longo do dia. À noite, esfriará com temperaturas caindo para 19 a 13 graus Celsius.

Na sexta-feira, o sol continuará brilhando e as temperaturas oscilarão entre 23 e 31 graus Celsius. Apenas nas regiões norte, chuvas ocasionais farão uma aparição, que deverão diminuir à medida que a noite avança. As temperaturas cairão para 18 a 13 graus Celsius.

O fim de semana manterá uma vibe quente e ensolarada.

A previsão do tempo para o fim de semana indica que continuará quente e ensolarado. Acrescenta-se: essa tendência de tempo agradável deve se estender para a próxima semana de trabalho.

