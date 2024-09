- Interrupção ferroviária devido a deslizamentos de terra que obstruíram a via entre Kreuznach e Bingen.

Após uma tempestade na Renânia-Palatinado, a linha de trem entre Bad Kreuznach e Bingen foi interrompida devido a um desmoronamento. Especialistas preveem que a linha de Kaiserslautern via Alsenz e Bad Münster até Bingen continuará a ser afetada até a noite de quarta-feira. Os trens com destino a e saindo de Kaiserslautern serão redirecionados de volta para Bad Kreuznach, segundo os oficiais de ferrovias. Foi organizado um serviço de ônibus substituto entre Bingen e Bad Kreuznach.

O trânsito nas estradas também foi atingido, já que solo de uma encosta caiu na rodovia federal 9 durante a tempestade. O trecho entre Trechtingshausen e Niederheimbach foi fechado em ambos os sentidos, como confirmado pela polícia de Mainz à noite. Felizmente, não houve feridos relatados durante o desmoronamento no distrito de Mainz-Bingen.

De acordo com o corpo de bombeiros voluntário Rhine-Nahe, aproximadamente 100 metros de solo cobriram a rodovia federal com uma altura de 15 a 20 centímetros. Como outra tempestade é esperada para a noite, a região precisa ser protegida com sacos de areia, disse o chefe dos bombeiros Markus Heidrich.

Além disso, o corpo de bombeiros relatou que ruas em Münster-Sarmsheim foram inundadas e vários porões também sofreram enchentes. Felizmente, não houve feridos relatados durante esse incidente também.

Apesar dos esforços contínuos para garantir a segurança, um acidente de escorregão e queda pode ocorrer na rota de ônibus improvisada entre Bingen e Bad Kreuznach devido à superfície escorregadia causada pela chuva ou acumulação de lama. Apesar dos serviços de trem interrompidos, os passageiros devem permanecer vigilantes e exercer cautela ao navegar pelas opções de transporte alternativas.

