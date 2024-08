- Interação contenciosa entre adolescentes reunidos num local de natação ao ar livre - vítimas

Fora da piscina comunitária em Hildesheim, uma discussão acalorada entre alguns adolescentes explodiu. Um menino de 14 anos e outro de 16 anos acabaram feridos. As autoridades estão investigando potenciais acusações de lesões corporais graves, conforme informado em um boletim noturno. Durante a investigação preliminar, dois potenciais suspeitos, de 13 e 16 anos, foram identificados. Parecia ser uma rixa entre dois grupos diferentes.

Relatos iniciais sugeriram que as tensões estavam altas entre indivíduos dos dois grupos na piscina, o que acabou levando a uma briga física entre vários indivíduos de ambos os lados. Um menino de 16 anos sofreu um corte no pescoço e um menino de 14 anos ficou com uma lesão na cabeça, de acordo com declarações.

Ao chegar ao local, as autoridades encontraram que a maioria de um dos grupos já tinha partido. "Os detalhes e a verdadeira sequência de eventos desta noite permanecem incertos e estão sendo investigados à medida que avançamos na investigação", afirmou a polícia.

A discussão entre os adolescentes que levou aos ferimentos ocorreu perto da mesma piscina comunitária em Hildesheim onde eles costumavam passar seu tempo livre. As autoridades planejam visitar novamente a piscina de Hildesheim como parte de sua investigação sobre o incidente.

