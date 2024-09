- Intensa discussão sobre as consequências do incidente de Solinger.

Após o trágico ataque a faca em Solingen que resultou em três mortes, o Parlamento de Hamburgo envolveu-se numa acalorada discussão sobre como abordar as ações do suspeito de ser islamista. Havia um consenso universal de que esse crime merecia uma punição e consequências severas. No entanto, não havia unanimidade sobre o que essas consequências deveriam ser. O senador responsável pelos Assuntos Internos, Andy Grote (SPD), estava ausente da sessão.

AfD: "Cidadãos vivem com medo em seu próprio país"

A AfD, que instigou a atual discussão, repetiu sua inabalável oposição à migração. Diante dos eventos em Solingen e em outros lugares, o líder da fração da AfD, Dirk Nockemann, afirmou que a morte tornou-se uma companheira inescapável, e então acrescentou: "Nós, cidadãos, nos tornamos basicamente refugiados em nosso próprio país." Nockemann acusou os partidos governantes e a CDU de tentarem aproveitar uma situação em movimento. Ele criticou os democratas cristãos por terem apoiado a política de refugiados da chanceler Angela Merkel (CDU) em 2015 como "torcedores".

Uma forte réplica veio da líder da fração Verde, Jennifer Jasberg: "Björn Höcke é um neonazi, e a AfD é uma partido de extrema direita reconhecido na Turíngia e na Saxônia, e Nockemann agora está pedindo a dissolução da barreira contra eles. Isso não deve ser esquecido." Claro, um ato como o de Solingen merece uma punição e condenação severas, disse Jasberg. No entanto: "Considerando as implicações de desvalorizar refugiados e a violência subsequente, seria precipitado transformar esse ato horrível em um gatilho emocional e desafiar abertamente as leis do nosso estado constitucional e da União Europeia."

Jasberg: Não influenciada por debates divisivos

Ela também reconheceu a ameaça do islamismo crescente, mas também temeu que seria difícil combatê-lo "se nos deixarmos governar por esses debates divisivos". Além disso, Jasberg enfatizou: "Qualquer um que agora questione o direito de asilo e procure negar a entrada de refugiados na fronteira deve demonstrar como pretende fazê-lo sem violência."

O líder da fração do SPD, Dirk Kienscherf, destacou que indivíduos com diferentes backgrounds culturais e religiosos são uma parte integrante da comunidade diversificada. "No entanto, está claro que também apoiamos a deportação consistente de indivíduos sem permissão de residência, especialmente criminosos, e a luta contra o islamismo." Isso requer uma gestão aprimorada e controles de imigração mais rigorosos tanto no nível nacional quanto na UE, bem como o fortalecimento da segurança interna.

Thering: "Não são necessárias mais deliberações agora"

O líder da fração da CDU e líder da oposição, Dennis Thering, acusou a AfD de explorar o incidente de Solingen para fins eleitorais. "Acho isso repugnante, é só triste." Ao mesmo tempo, ele defendeu uma mudança na política de migração. Isso inclui fortalecer os controles fronteiriços, rejeitar pedidos de asilo nas fronteiras europeias, processar pedidos de asilo fora da Europa e implementar deportações em grande escala, até mesmo para o Afeganistão e a Síria. "Não precisamos de mais deliberações e comissões agora", disse Thering. A Dinamarca e a Suécia mostraram que uma mudança é viável.

Para a Cansu Özdemir, presidente da fração parlamentar da Esquerda, extremistas de direita e islamistas são gêmeos ideológicos, eles têm uma relação simbiótica. "O neonazi na Alemanha provavelmente seria o extremista islâmico na Síria." Ambos são misogínos e homofóbicos, e regressivos. "Eles são antissemitas e se vêem como vítimas." Eles exercem controle sobre quem vive e quem morre, disse Özdemir, fazendo paralelos entre o NSU na Alemanha e o Estado Islâmico na Síria. O ato em Solingen merece consequências. Mas a solução não são deportações em massa. "Aqueles que verdadeiramente pretendem combater o islamismo devem investir na prevenção, devem banir organizações islâmicas radicais como 'Muslim Interactive', e cessar o fornecimento de armas a ditaduras como a Turquia e a Arábia Saudita na política externa."

Durante a discussão, a AfD, persistente em sua oposição à migração, ecoou o sentimento de Nockemann de que os cidadãos vivem com medo em seu próprio país devido às ações de suspeitos de serem islamistas. Mais tarde, a presidente da fração parlamentar da Esquerda, Cansu Özdemir, apontou uma possível ligação ideológica entre extremistas de direita e islamistas, sugerindo que eles compartilham semelhanças em suas visões misogínas, homofóbicas e antissemitas.

Leia também: