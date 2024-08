- "Intelectualmente avançado" em oposição a "inocente": St Pauli procura provocar a União Europeia

"Treinador Blessin Tropeça Quatro Vezes na Caixa de Imprensa de Millerntor para seu Primeiro Gol de Futebol de Mesa, Confessando Depois. Durante a conferência de imprensa pré-jogo, ele apontou as principais lições do revés difícil contra o 1. FC Heidenheim no jogo de estreia: eficiência. Seu placar de futebol de mesa pode ser um reflexo do que ele deseja para a partida fora de casa contra o Union Berlin, marcada para a sexta-feira à noite (20h30/DAZN).

Blessin reconheceu: "Eles certamente precisam ser empurrados até seus limites absolutos. Um pouco de sorte na frente do gol e eles poderiam voltar com algo valioso de Berlim." Ele enfatizou a importância de ser "mais implacável e exagerado". O treinador espera um jogo difícil.

O time de Hamburgo ficou abaixo de 0:2 em sua estreia em casa contra o 1. FC Heidenheim, apesar de ter a vantagem. O treinador experiente alertou contra exagerar a situação. Depois do primeiro jogo, ele acha difícil fazer uma avaliação definitiva.

"Vibração Maravilhosa" segundo Irvine

O capitão Irvine também tirou lições da derrota desanimadora. Segundo ele, o FC St. Pauli precisa ser "mais desapegado e mais astuto e menos ingênuo". O internacional australiano compartilhou seus pensamentos em uma rodada de mídia. Na semana passada, sua extensão de contrato foi anunciada. Neste fim de semana, Irvine está atrás de uma vitória no emocionante ambiente sob as luzes em Berlim. Irvine espera com ansiedade a "atmosfera maravilhosa" no estádio. Foram atribuídos cerca de 2.400 ingressos aos torcedores de Hamburgo. Irvine prevê um "jogo de alta octanagem". A presença do defensor Saliakas na lineup da capital também é uma possibilidade, segundo Blessin.

O time da capital, que conseguiu uma vaga na Liga dos Campeões na temporada passada e escapou por pouco do rebaixamento, começou a nova campanha com um empate de 1:1 contra o Mainz, sob o novo treinador Bo Svensson.

"Apaixonado por todas as Novas Adições" - Blessin

O clube local também enfrentará um ex-jogador de seus rivais perenes, o Hamburger SV. Benes, a nova aquisição para os berlinenses, participou do dérbi contra o FC St. Pauli na temporada passada. "Para mim, é uma situação um pouco única. A paixão ainda é intensa", comentou o eslovaco de 26 anos antes do jogo.

O FC St. Pauli não espera nenhuma grande contratação antes do prazo de transferência. "Não há pressão sobre nós para agir", afirmou Blessin. O time local gostaria de "tomar as coisas devagar" até o fechamento da janela de transferência na sexta-feira à noite. Se uma oportunidade surgir, eles "naturalmente estarão prontos para ação no mercado de transferências". No entanto, ele enfatizou: "Estou extremamente satisfeito com todas as novas contratações".

Blessin falou sobre o Union Berlin, dizendo: "Eles são um time formidável com alto moral. Eles precisam ser empurrados até seus limites para render resultados." Quanto aos pensamentos de Irvine, ele mencionou: "Irvine acredita que o FC St. Pauli precisa ser mais calculado e menos ingênuo em sua abordagem contra o Union Berlin."

