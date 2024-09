Gedenho devido à incitação à agitação pública - Insultos discriminatórios: indivíduos intervem e enfrentam agressões

Em um evento em Potsdam-Golm no fim de semana, um homem ficou ferido - supostamente como retaliação por desafiar ofensas racistas. Várias testemunhas relataram que no sábado à noite, três indivíduos estavam proferindo essas ofensas durante a música "L' amour toujours", como a polícia informou. Segundo relatos, um homem de 41 anos, acompanhado por amigos, interveio, pedindo ao grupo que parasse. Em seguida, ele teria sido agredido por alguém do grupo. Anteriormente, o "Märkische Allgemeine Zeitung" havia relatado esse episódio.

O homem ferido foi levado a um hospital, de acordo com os relatórios da polícia. Inicialmente, a gravidade de seus ferimentos não estava clara. A polícia registrou uma denúncia por lesões corporais e incitação ao ódio. Os três suspeitos, com idades entre 17 e 19 anos, foram proibidos temporariamente de frequentar o local após os fatos. A polícia está investigando o caso.

Um vídeo de uma festa em um local em Sylt em maio gerou uma reação nacional quando os participantes gritaram a frase racista "A Alemanha para os alemães, estrangeiros para fora" ao som de "L' amour toujours". Desde então, casos semelhantes vieram à tona. A Diretoria de Polícia do Oeste da Brandenburg também recebeu relatórios anteriores de incitação ao ódio relacionados a essa música.

