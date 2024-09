- Instituição educacional defende um maior foco nos ensinamentos democráticos nas salas de aula.

Com o início do novo período acadêmico em Baden-Württemberg, a União de Educação e Ciência (GEW) está defendendo um maior enfoque na educação que promove a democracia nas escolas. De acordo com Monika Stein, líder da união, falando em Stuttgart, "A educação democrática precisa ser uma de nossas principais prioridades". Os resultados recentes das eleições em Saxônia e Turíngia destacam o perigo grave que a democracia enfrenta. "Eu confio e espero que este fim de semana tenha acordado os poucos que ainda não estavam cientes de que precisamos de um maior investimento na educação democrática", acrescentou Stein.

O sistema escolar atual não reserva tempo suficiente para a educação democrática, lamentou Stein. Com a retomada do G9 nos ginásios, há planos para se concentrar nessa área. No entanto, Stein destacou a necessidade de tal enfoque em todos os tipos de escolas. "A educação democrática deve ter um papel fundamental, desde a educação infantil até a educação primária e além, e deve ser acompanhada de recursos adequados", ela destacou.

Stein também pediu mais compreensão sobre a plataforma de mídia social TikTok entre os professores. Anteriormente, ela havia sugerido que o Ministério da Educação deveria apresentar aos professores um resumo conciso da situação na plataforma. Os professores já têm dificuldades com suas tarefas regulares e não podem se dar ao luxo de lidar com a complexidade da plataforma adicional. A plataforma contém vários desafios, alguns dos quais apresentam riscos à saúde, e há também uma quantidade significativa de desinformação presente.

