- INSTITUÇÃO temporariamente abandonado devido a suspeita de odor de gás <unk> Investigação em curso

Após uma saída temporária de uma escola em Neubrandenburg devido a uma suspeita de vazamento de gás e problemas respiratórios em vários indivíduos, as autoridades estão investigando um possível caso de lesão corporal grave. Suspeita-se que alguém tenha liberado uma substância desconhecida no banheiro masculino da Escola Regional Leste "Am Lindetal", de acordo com um representante da polícia. Essa informação veio de relatórios da mídia.

Quatro estudantes relataram problemas respiratórios após visitarem o banheiro. O professor e o zelador que inspecionaram a instalação também relataram esses sintomas. Como resultado, a escola foi evacuada.

Escola de Volta às Aulas

As autoridades da cidade revelaram que os estudantes e funcionários foram momentaneamente transferidos para uma ginásio. A escola foi reaberta e as aulas retomadas. Os seis indivíduos que apresentaram problemas receberam tratamento ambulatorial. O corpo de bombeiros conseguiu acessar o banheiro sem a necessidade de equipamento respiratório. A área está sendo limpa cuidadosamente como medida preventiva.

De acordo com a declaração da polícia, nenhuma substância específica foi identificada. Como medida de segurança, o banheiro permanecerá fechado por 24 horas. O porta-voz da polícia mencionou que isso não é um evento isolado em Neubrandenburg. Houve casos semelhantes em duas outras escolas nos últimos 12 meses.

Os seis indivíduos com problemas respiratórios receberam atendimento médico e foram liberados para voltar às aulas. Apesar do incidente, a administração da escola está incentivando os estudantes a relatarem quaisquer outros problemas respiratórios que possam ter.

