Torneio da Eurocopa para Os Melhores Clubes de Futebol - Inimiga do RB Leipzig em breves esboços de personagens

Encontro com Jürgen Klopp foi adiado, revelando o potencial adversário do RB Leipzig como FC Liverpool na próxima Liga dos Campeões. A equipe agora se prepara para Arne Slot, abordando o sucessor de Klopp, que é conhecido por continuar a legado do treinador cult. Os adversários restantes são formidáveis, com nomes como Inter Milan, Juventus Turin e Atlético Madrid na lista, tornando difícil ser o favorito.

FC Liverpool (Casa) - Treinador: Arne Slot (45) - Jogador Estrela: Mohamed Salah

O mercado viu movimentos conservadores desde a partida de Klopp, com a adição de apenas uma figura notável, Federico Chiesa. O treinador Arne Slot conseguiu vencer dois jogos na Premier League com o material de jogador existente.

Inter Milan (Fora) - Treinador: Simone Inzaghi (48) - Jogador Estrela: Lautaro Martinez

A temporada passada foi impressionante com 94 pontos, 89 gols e uma vantagem de 20 pontos que garantiu o título. A equipe de Inzaghi é experiente, ostentando o reforço de jogadores como Marko Arnautovic, Davide Frattesi e Josép Martínez.

Juventus Turin (Casa) - Treinador: Thiago Motta (42) - Jogador Estrela: Dusan Vlahovic

Nos últimos anos, a Juventus perdeu seu brilho, com o último campeonato há quatro anos. Motta é esperado para ajudar a revigorizar a equipe, após sua impressionante performance na Liga dos Campeões com o FC Bologna na temporada passada.

Atlético Madrid (Fora) - Treinador: Diego Simeone (54) - Jogador Estrela: Julian Alvarez

É difícil imaginar o Atlético sem o treinador Simeone. Suas aparições emocionais no campo são um elemento polarizante da equipe. Neste verão, o Atlético recebeu uma impressionante injeção de dinheiro, investindo em jogadores como Sørloth, Alvarez e 185 milhões de euros em novo talento.

Sporting Lisbon (Casa) - Treinador: Rúben Amorim - Jogador Estrela: Viktor Gyökeres

O treinador Amorim conseguiu permanecer na posição, apesar de várias ofertas. Gyökeres é um jogador ofensivo chave, enquanto Hjulmand mantém um meio-campo estável. O Sporting costuma jogar em um sistema 3-4-3 e ostentou 12 gols nos primeiros três jogos da liga.

Celtic Glasgow (Fora) - Treinador: Brendan Rodgers (51) - Jogador Estrela: Kasper Schmeichel

A partida de Matt O'Riley para o Brighton resultou quase em 30 milhões de euros para o Celtic, uma grande parte do qual está sendo investida de volta na Bundesliga ao assinar Arne Engels do Augsburg. O ex-jogador do Leipzig Nicolas Kühn também recentemente encontrou seus pés no Celtic.

Aston Villa (Casa) - Treinador: Unai Emery (52) - Jogador Estrela: Ollie Watkins

O treinador Emery elevou a equipe a novos patamares na temporada passada, garantindo sua classificação para a Liga dos Campeões. A equipe se separou de jogadores-chave como Diaby e Luiz, mas também trouxe novo talento, como Amadou Onana, para fortalecer sua equipe.

Sturm Graz (Fora) - Treinador: Christian Ilzer (46) - Jogador Estrela: Otar Kiteishvili

A série de campeonatos do Sturm Graz foi interrompida, mas a partida do jogador-chave Prass para o Hoffenheim pode ser difícil de substituir, com parte dos lucros usados na contratação recorde Mika Biereth. Biereth se integrou bem e marcou três vezes nos quatro primeiros jogos da liga.

Apesar da preparação do RB Leipzig para seu próximo jogo da Liga dos Campeões contra o FC Liverpool, o treinador da equipe supostamente disse: "Não vou revelar nossas estratégias ainda". A intensidade do jogo será aumentada pela ausência de Jürgen Klopp, que agora é treinado por Arne Slot no Liverpool.

Diante da feroz competição de equipes como Inter Milan, Juventus Turin, Atlético Madrid e outras, a decisão do treinador do RB Leipzig de manter suas estratégias em segredo pode provar ser crucial para o sucesso deles no torneio.

