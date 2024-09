- Início do período de eleição: Assembléia legislativa no processo eleitoral da Saxónia

Abertura das urnas às 8h marca o início das Eleições Estaduais da Saxônia. Mais de 3,3 milhões de eleitores estão convocados para escolher os representantes do parlamento para os próximos cinco anos. Pessoas com 18 anos ou mais e residentes na Saxônia há pelo menos três meses podem exercer seu direito de voto até o fim do dia.

O resultado das eleições é mais incerto do que nunca. Assim como na última eleição, CDU e AfD estão empatadas nas pesquisas. Em 2014, a CDU venceu com 32,1% dos votos de lista, seguida pela AfD (27,5%). No entanto, a AfD superou a União em duas eleições federais e uma eleição europeia na Saxônia.

Ao mesmo tempo, SPD, Verdes e Esquerda estão preocupados em retornar ao parlamento. Eles podem garantir uma vaga se conseguirem vencer dois mandatos diretos, permitindo que a lista do estado também se aplique. Uma nova entidade política, a Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW), recentemente surgiu. Segundo as pesquisas, a BSW é a terceira força mais forte, com até 15% de apoio. Os Eleitores Livres ainda têm esperanças de penetrar no parlamento estadual com seus 4% de votos. Infelizmente, parece que o FDP enfrentará outra derrota.

Coalizões potenciais?

O cientista político Hendrik Täger, da Universidade de Leipzig, propõe várias alternativas, de acordo com os resultados das pesquisas - desde um parlamento de três partidos composto por CDU, AfD e BSW até um parlamento de sete partidos, envolvendo SPD, Esquerda, Verdes e Eleitores Livres. "Uma configuração assim complicaria substancialmente o processo de formação do governo", ele observa, considerando apenas os três primeiros partidos como 'seguros'.

Dezenove partidos estão participando. Os eleitores podem dar dois votos - um para um candidato direto em sua circunscrição e o segundo para um partido. Um total de 120 cadeiras está em jogo no parlamento estadual, com 60 sendo mandatos diretos e 60 sendo mandatos de lista. O número de cadeiras ainda pode aumentar devido a mandatos de sobra e de equalização.

O fechamento das seções eleitorais às 18h acionará previsões, culminando em projeções noturnas.

