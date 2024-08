- Início do novo período académico: questões recorrentes e instrumentos contemporâneos

Educação por Inteligência Artificial para Educadores e Recursos Tecnológicos Avançados

Para o próximo ano letivo, os educadores em Berlim passarão por treinamento abrangente no uso da Inteligência Artificial (IA). Esse treinamento cobrirá a integração da IA nas metodologias de ensino, como lidar com situações em que os alunos usam IA e técnicas futuras de avaliação e classificação. Além disso, a compreensão básica da IA e as implicações sociais do setor educacional serão abordadas, bem como como os educadores individuais podem ajudar os alunos a navegar na IA. Enquanto isso, a iniciativa de fornecer internet de alta velocidade a todas as 800 escolas públicas continua, com o objetivo de conectar cada instituição a uma rede superior até o final da legislatura em 2026.

Desafios Persistentes de Espaço de Educador e Escola

As salas de aula ainda estão movimentadas, e há escassez de educadores: Com base nos dados preliminares da administração escolar, cerca de 404.000 alunos se matricularão em escolas públicas e privadas em Berlim após as férias de verão, ultrapassando a marca de 400.000 pela primeira vez em 25 anos. Há uma deficiência de cerca de 27.000 vagas escolares, mas novos projetos de construção de escolas podem reverter essa tendência. Há uma deficiência de cerca de 32.000 vagas de ensino integral, com pouco mais de 695 vagas ainda vazias. No ano passado, a administração estimou uma falta de cerca de 1.500 posições.

Concessões de Serviço Civil Aceleradas

A administração de Berlim está acelerando as concessões de serviço civil para tornar a profissão de ensino mais atraente. Até 2025, todos os professores que buscarem o status de servidor civil o receberão, um ano à frente do cronograma. Cerca de 12.000 professores de Berlim são elegíveis, com cerca de 1.400 recusando o serviço civil. Desde março, cerca de 3.300 educadores foram nomeados servidores civis, com cerca de 1.800 aplicações ainda em processamento. O ritmo acelerado é atribuído a uma empresa de consultoria contratada pela administração em março. "Entre maio e julho, conseguimos nomear 1.135 educadores como servidores civis", disse Günther-Wünsch.

EUR 590 Milhões para o Programa Startchancen

59 escolas em regiões pobres e densas de imigrantes em Berlim receberão financiamento adicional do programa federal Startchancen. Um total de EUR 460 milhões é esperado ao longo de dez anos, com EUR 46 milhões disponíveis anualmente, como anunciado pelo Senador da Educação Günther-Wünsch. Os fundos por escola ainda não foram determinados. O objetivo é redistribuir os recursos de forma sensata, como o político do CDU esclareceu anteriormente quando o programa foi apresentado. No final, até 160 escolas podem se beneficiar.

Não deveria haver uma pré-escola que ofereça habilidades de aprendizado essenciais para todas as crianças antes da entrada na escola em Berlim, de acordo com Günther-Wünsch. "Seria necessário emendar a Lei Fundamental para isso", disse o Senador. Em vez disso, ela apontou para outros programas, como o Ano de Oportunidades na Kita, com o objetivo de fortalecer as habilidades linguísticas das crianças que precisam de apoio linguístico. Ela enfatizou que a frequência à creche desempenha um papel fundamental na preparação das crianças para a escola. As crianças em Berlim entram na escola com pré-requisitos heterogêneos. Algumas já podem escrever letras e números, enquanto outras não têm ideia de como usar dados ou tesoura e caneta corretamente. Algumas creches oferecem classes de pré-escola onde as crianças aprendem essas habilidades. O prefeito governante de Berlim, Kai Wegner (CDU), tem repetidamente pedido a reintrodução da pré-escola em Berlim.

