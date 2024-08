- início do Festival Genius Loci no Memorial de Buchenwald, apresentando vários vídeos

"5 a 33" é o tema do festival de vídeo do Genius Loci em Weimar durante o fim de semana das eleições estaduais. O ano de 1933 é a referência pretendida, destacando a exibição internacional de vídeo e instalações de luz do festival de sexta a domingo nos terrenos do Memorial de Buchenwald. Três estruturas serão iluminadas especificamente, e arte de luz será projetada na torre do sino de 50 metros de altura do memorial, visível a distância. As instalações são ditas estar em harmonia com a essência histórica e digna do local, segundo os organizadores.

O Memorial de Buchenwald serve como local de sepultamento para milhares de prisioneiros de campos de concentração, como citado pelo Memorial de Buchenwald. Este marco europeu, construído em 1958 como monumento nacional da RDA, tem a maior designação de memorial de um campo de concentração nazista.

Eleição Política em perspectiva

Os organizadores do festival pretendem examinar a situação atual. A 11ª edição do Genius Loci, intitulada "Parece 5 a 33", faz alusão a 1933 - o ano em que Adolf Hitler foi nomeado Chanceler do Reich, simbolizando o fim da democracia parlamentar.

De acordo com as pesquisas, o AfD da Turíngia, classificado pelo Verfassungsschutz como firmemente de extrema direita, tem cerca de 30% de força pouco antes das eleições estaduais, o que pode torná-lo a maior força no parlamento estadual. "Em toda a Europa, e possivelmente além, temos sido testemunhas do aumento do populismo agressivo, do egoísmo simplificado e da hostilidade crescente em relação ao 'outro'", observam os organizadores do festival em seu site.

A partir do verão de 1939 em diante, os nacional-socialistas expulsaram mais de um quarto de milhão de pessoas, incluindo homens, mulheres, crianças e jovens, de 50 nações, para o campo de concentração de Buchenwald e seus campos satélites, que ultrapassam 130. Cerca de 56.000 pessoas morreram ou sucumbiram à fome, doenças, trabalho forçado ou investigações científicas. Cerca de 21.000 pessoas sobreviveram à libertação.

As instalações de vídeo do festival serão exibidas em várias estruturas, incluindo a torre de sino de 50 metros de altura feita de carvalho.

